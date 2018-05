Das Capitol Mannheim präsentiert am Sonntag, 6. Mai um 20 Uhr den Komiker Vince Ebert, der sein Programm „Zukunft is the Future“ im Gepäck hat. Das Wissenschaftskabarett dreht sich um die großen Themen der Zukunft: Arbeit, Leben, Sudoku und Thermodynamik. Unsere Welt verändert sich mit rasender Geschwindigkeit . Als Kinder glaubten wir an eine glorreiche Zukunft, an den digitalen Reisewecker, das Dolomiti-Eis und Hoverboards. Heute kommunizieren wir über Uhren in Sekunden mit Menschen auf anderen Kontinenten und essen in Algen gerollten rohen Fisch. Karten kosten 28,45 Euro beim RNZ-Ticketservice.