Für drei Tage trifft sich bei den 33. NitrOlympX auf dem Hockenheimring die europäische Beschleunigungselite zum Drag Racing. Auf der Viertelmeile geht es nur um eines: Vollgas und schneller sein als der Kontrahent. Rund 260 Teilnehmer duellieren sich vom 17. bis 19. August in vier Autoklassen und fünf Motorradklassen. Darunter starten in der Dragster-Klasse Renngeräte mit 10 000 PS und Bremsfallschirm, die in 3,8 Sekunden auf über 500 km/h katapultiert werden. Die Zuschauer dürfen sich über ein offenes Fahrerlager freuen, Höhepunkt ist die Nightshow am Samstag mit wilden Stunts, qualmenden Reifen, meterhohen Flammen und Feuerwerk. Karten ab 28 Euro beim RNZ-Ticketservice , Programm unter www.nitrolympx.de