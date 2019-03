Es ist das erste große Frühlings- und Weinfest an der Bergstraße: der Mathaisemarkt in Schriesheim. Am Freitag, 8. März, wird der 440. Mathaisemarkt eröffnet. Mit einer Pause in der Wochenmitte geht das Fest auf dem Festplatz und in der Innenstadt bis Sonntag, 17. März. Neben dem großen Vergnügungspark (Foto: Kreutzer) gibt es ein Weinzelt, das Gewerbezelt mit Ausstellung, einen großen Krämermarkt sowie zahlreiche Veranstaltungshöhepunkte wie den Mathaisemarktlauf, Boxkampf, Krönung der Weinkönigin, Festumzüge, Musik und Party. Außerdem laden zahlreiche Straußenwirtschaften und der historische Zehntkeller zum Verweilen ein. Mehr zum Programm unter www.schriesheim.de.