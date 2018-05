Das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) Heidelberg veranstaltet vom 10. bis zum 13. Mai wieder sein Gitarrenfestival. An drei Abenden wird den Besuchern hochklassige Gitarrenmusik im DAI Heidelberg geboten. „Die Gitarre wird auf der ganzen Welt gespielt, kam aber zuvor in Heidelberg zu kurz“, so DAI-Chef Jakob Köllhofer zur Motivation, das in dieser Form einzigartige Festival in Heidelberg zu begründen und in der nunmehr fünften Auflage zu veranstalten. Karten für alle Veranstaltungen gibt es beim RNZ-Ticketservice.