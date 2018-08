Das 18. Walldorfer Zeltspektakel im Zirkuszelt bei der Grillhütte am Tierpark startet am Dienstag, 28. August, 20.30 Uhr, sportlich. Stephan Bauer alias Bademeister Rudi Schaluppke (Foto) präsentiert in seinem Programm „Zehn Jahre unterm Zehner“ verbale Arschbomben, groovige Songs und Bewegungskomik. Und zum Finale gibt es dann die Poolparty. Bis zum 9. September schauen beim Zeltspektakel unter anderem noch Echsenmann Michael Hatzius, Lars Reichow, das GlasBlasSing-Quintett und die Nachtigallen vorbei. Karten beim RNZ-Ticketservice, Programm unter www.zeltspektakel.info.