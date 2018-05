Sie ist der Shootingstar der Schlagerszene: Vanessa Mai. Mit ihrem aktuellen Album „Regenbogen“ ist die Sängerin mit Band auf Tour und kommt am Donnerstag, 17. Mai, 20 Uhr, in den Rosengarten nach Mannheim. Die 26-Jährige sprüht vor Lebensfreude, was sich in ihren Songs und in ihrer Show mit diversen Tanzeinlagen widerspiegelt. Karten ab 43,99 Euro beim RNZ-Ticketservice.