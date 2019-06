Die „fetteste Rockrevue der Welt“ geht wieder auf Tour: Udo Lindenberg (Foto: Acke) kommt am Dienstag und Mittwoch, 2./3. Juli, jeweils 20 Uhr, gleich für zwei Rockabende in die SAP Arena nach Mannheim. Mit völlig neuem Programm, zahlreichen musikalischen Panik-Komplizen und jeder Menge visueller Überraschungen zeigt Udo Lindenberg, was der Erfinder des Deutschrock immer noch drauf hat. Karten ab 72,90 Euro beim RNZ-Ticketservice.