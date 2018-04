„Rock meets Classic“ geht in eine neue Runde. Am Donnerstag, 19. April, 20 Uhr, trifft sich die Crème de la Crème der Rockmusik im Rosengarten in Mannheim. Mit dabei sind unter anderem Status-Quo-Frontmann Francis Rossi (Foto: zg) und von Supertramp Saxofonist John Helliwell und Sänger Jesse Siebenberg. Für den Sound sorgen The Mat Sinner Band und das RMC Symphony Orchestra. Karten ab 60,30 Euro beim RNZ-Ticketservice