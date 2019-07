Das Festival Palatia Jazz wartet am Samstag, 13. Juli, ab 18 Uhr, gleich mit einem Dreifach-Open-Air-Konzert in der Festungsanlage Fronte Beckers in Germersheim auf. Den Anfang macht Saxofonist Joshua Redman, der mit seiner Formation das Grammy-nominierte Album „Still Dreaming“ vorstellt. Dock In Absolute (Foto: zg) ist ein Trio aus Luxemburg/Belgien, das jazzig-rockige Kompositionen des Pianisten Jean-Philippe Koch spielt. Den Abschluss macht das Quintett um den charismatischen Soulsänger Jarrod Lawson aus Portland/USA. Karten ab 29 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice; www.palatiajazz.de.