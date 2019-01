Der Entertainer und Sänger Götz Alsmann – Markenzeichen Anzug, Fliege und tolle Haartolle – ist wieder mit der SWR Big Band auf Tour und präsentiert ein abwechslungsreiches Jazz- und Swingprogramm. Special Guest beim Konzert am Mittwoch, 9. Januar, 20 Uhr, in der Harmonie in Heilbronn ist die Sängerin Ella Endlich mit einem munteren Mix aus Dance, Pop und Schlager. Karten ab 35,90 Euro beim RNZ-Ticketservice