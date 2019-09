Mit seinem Programm "Europa, der Kreisverkehr und ein Todesfall" kommt der Kabarettist Thomas Freitag am Freitag, 13. September, 20 Uhr, ins Kulturhaus Pumpwerk nach Hockenheim. Freitag mimt den EU-Bürokraten Peter Rübenbauer, der für alle Kreisverkehre in Europa zuständig ist. Als dieser ausgerechnet in einem Kreisverkehr verunglückt, macht sich der EU-Bürokrat so seine Gedanken an der Grenze von Leben und Tod, zwischen Himmel und Hölle, zwischen dem ewigen Licht und einer EU-Energiesparlampe – und was sonst noch so mit der Europäischen Union zusammenhängt. Karten für 21 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.