Auf der Seebühne im Mannheimer Luisenpark erklingt am Samstag, 25. August, 20 Uhr, „The Sound of Classic Motown“. Ron Williams, Schauspieler, Sänger und einstige Stimme von Radio AFN, präsentiert die Geschichte des legendären Plattenlabels aus Detroit. Weltstars wie Jackson 5, Diana Ross, die Supremes oder Stevie Wonder reüssierten im Hause Motown und produzierten Top-Ten-Hits am laufenden Band. Unterstützt von einer zehnköpfigen Formation erzählt Ron Williams die Motown-Musikgeschichte und -Geschichten. Karten ab 33,50 Euro beim RNZ-Ticketservice.