Die legendäre Ska-Formation The Busters aus Wiesloch hat sich ein wenig rar gemacht. Das letzte Album aus dem Jahr 2017, seit einem Jahr nicht auf Tour. Aber das Warten hat jetzt ein Ende. The Busters sorgen mit ihrer schweißtreibenden Musik am Samstag, 23. Februar, 21 Uhr, im Karlstorbahnhof in Heidelberg für Stimmung. Das multinationale Ensemble nutzt seine Songs auch für eine klare Botschaft: „Ska against racism“ lautet das Motto. Karten kosten 18,60 Euro beim RNZ-Ticketservice.