Nach dem Programm „Was labersch du...?“ setzt Comedian, Schauspieler und Entertainer Tedros Teclebrhan alias Teddy in seinem neuen Programm auf den Kopf. „Ds passiert alles in dein Birne!“ heißt seine aktuelle Show. Darin lässt er nicht nur humorvoll seine bekannten Figuren sprechen, sondern erzählt, was in deren Birne vorgeht. Die neue Teddy Show gastiert am Freitag, 11. Mai, 20 Uhr, in der SAP Arena in Mannheim. Karten kosten 37,50 Euro beim RNZ-Ticketservice.