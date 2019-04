In der Gastspielreihe „Old Stars New Moves“ des Heidelberger UnterwegsTheaters kommt am Freitag und Samstag, 12./13. April, jeweils 20 Uhr, die Tanzcompany Tony Rizzi and the Bad Habits in die HebelHalle. Zur Aufführung bringt Altmeister Rizzi seine neue Choreopgrafie „A performance by nobody, going nowhere, for no one in particular“, ein Stück, das vom Konzept der Nichtteilbarkeit inspiriert ist (Foto: Rusinek). Mit seinem Ensemble untersucht Rizzi, was passiert, wenn alles mit allem verbunden ist. Karten kosten 30 Euro beim RNZ-Ticketservice.