In der Veranstaltungsreihe „Celebration“ zum 30. Geburtstag des UnterwegsTheaters in Heidelberg gastieren am Samstag und Sonntag, 7./8. Juli, jeweils 20 Uhr, Natalia De Miguel und Jorge Jauregui aus Bilbao mit ihrer Choreografie „White Lies“ in der HebelHalle. Das Duo hat nichts weniger zum Thema als die Komplexität des Menschen an der Grenzlinie von Verwundbarkeit und Widerstandskraft. Karten kosten 17,50 Euro beim RNZ-Ticketservice.