Das Festival Tanz! Heilbronn feiert vom 16. bis 21. Mai mit einem abwechslungsreichen Programm zehnjähriges Bestehen. Unter dem Motto „Berühren lassen“ gibt es Aufführungen und Uraufführungen aus verschiedenen Bereichen des zeitgenössischen Tanzes. Der Schwerpunkt liegt in der Begegnung zwischen Afrika und Europa. So ist auch das Eröffnungsstück „Out of Joint“ (Foto: Menke) am 16. Mai um 19.30 Uhr im Großen Haus des Heilbronner Theaters ein furioser Tanztheaterabend zwischen Südafrika und Deutschland. Programm unter www.theater-heilbronn.de; Karten beim RNZ-Ticketservice.