Das Heidelberger UnterwegsTheater feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Die Tanzbühne von Jai Gonzales und Bernhard Fauser war in dieser Zeit wirklich unterwegs in mehreren Bühnenräumen in der Stadt und im öffentlichen Raum, bis mit der HebelHalle ein fester Standort gefunden wurde. Dort wird auch das Jubiläum mit einer Veranstaltungsreihe gefeiert. Der erste Aufführungszyklus „Celebration Nr. I“ startet am Freitag und Samstag, 1./2. Juni, jeweils um 20 Uhr in der HebelHalle mit einer Premiere von Toni Rizzi (Foto). Der ehemalige Forsythe-Tänzer ist ein Multitalent. Zum Jubiläum präsentiert er seine Choreografie mit Texten von Jan Fabre unter dem Titel „I am a mistake“. Bis Ende Juli gibt es vier weitere „Celebration Nr. I“-Termine mit internationalen Tänzerinnen und Tänzern, zum Abschluss die neue Choreografie „weiterlaufen“ von Jai Gonzales. Programm unter www.unterwegstheater.de, Karten beim RNZ-Ticketservice.