Auf seiner Tour Ballin stellt Rapper Luciano sein aktuelles Album „L.O.C.O“ vor, das sich auf Platz 4 der Charts vorgeschoben hat. Luciano liefert mit großer Lässigkeit modernen Straßenrap mit Ohrwurmpotenzial geprägt von seinem eigenen Stil. Thematisch nimmt er alles mit, was ihm so täglich auf der Straße begegnet. Live am Donnerstag, 14. März, 20 Uhr, in der Halle 02 in Heidelberg. Karten kosten 31,70 Euro beim RNZ-Ticketservice.