Superstars wie Lenny Kravitz (Foto: zg) gibt es wenige. Künstler, die in so vielen verschiedenen Rollen kreativ sind wie der US-Amerikaner als Schauspieler, Designer, Architekt oder auch als Fotograf: Berühmt geworden ist Kravitz jedoch als Musiker – und als solcher rockt er weiter die Bühnen der Welt. So auch am Mittwoch, 22. Mai, 20 Uhr, wenn Lenny Kravitz mit seinem neuen Album „Raise Vibration“ in der SAP-Arena aufkreuzt, aber auch mit Hits wie „Fly Away“ oder „American Woman“. Konzertkarten gibt es ab 68,70 bis 97,45 Euro beim RNZ-Ticketservice.