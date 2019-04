Das Künstlerkollektiv We Invented Paris mit Mastermind Flavian Graber (Foto: Weibel) hat ein neues Album produziert: „Are We There Yet?“ heißt das Werk, das auf der aktuellen Tour d’Entourage live vorgestellt wird – am Mittwoch, 24. April, 19 Uhr, in der Halle 02 in Heidelberg. Flavian Graber hat es im Elternhaus in den Schweizer Bergen produziert. Herausgekommen ist ein erfrischend lockeres Album, der passende Soundtrack zum Frühling. Karten für 20,40 Euro beim RNZ-Ticketservice.