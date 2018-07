Unter anderem mit dem Song „I won’t let the Sun go down“ wurde Nik Kershaw in den 1980er Jahren bekannt. Seine Pop-Hymnen haben sich bis heute gehalten. Zusammen mit der Sängerin Robin Beck als Gast bringt Nik Kershaw den Sound der 1980er Jahre am Samstag, 28. Juli, 20 Uhr, auf die Seebühne im Mannheimer Luisenpark. Karten ab 34,95 Euro beim RNZ-Ticketservice.