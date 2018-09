Rea Garvey ist mit seinem aktuellen Album „Neon“ auf Tour und kommt am Mittwoch, 12. September, 20 Uhr, mit Band in den Mannheimer Rosengarten. Der in Berlin lebende irische Sänger und Musiker schlägt mit seinem vierten Studioalbum neue Töne an, hat aber auch die Hits seiner bisherigen Soloalben im Gepäck. Stehplatzkarten für 56,05 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.