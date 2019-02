Seine Rolle als Hauptdarsteller „Alarm für Cobra 11“ hat Tom Beck aufgegeben. Er will sich künftig stärker auf die Musik konzentrieren. Auf seinem aktuellen Album „So wie es ist“ präsentiert Beck deutsche Texte mit akustischen Gitarrensounds. Seine Songs pendeln zwischen Melancholie und Humor. Es geht um die verlorene Liebe, die Freiheit und die Lust aufs Leben – also alles, was das menschliche Dasein ausmacht. Am Samstag, 16. Februar, 19 Uhr kommt Beck in die Halle 02 in Heidelberg. Karten für 30,45 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.