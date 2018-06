Der Chorverband Kurpfalz-Heidelberg lädt am Samstag, 30. Juni, zur „Singenden Altstadt 2.0“ ein. Nach der Eröffnung um 10.30 Uhr vor dem Darmstädter Hof Centrum am Eingang der Heidelberger Fußgängerzone werben über 30 Chöre mit rund 2500 Sängerinnen und Sängern über die Altstadt verteilt stimmgewaltig für den Chorgesang (Foto: privat). Zum Abschluss des öffentlichen Singens geht es um 15.30 Uhr zum Konzert in die Heiliggeistkirche mit drei ausgewählten Chören. Programm unter www.chorverband-heidelberg.de.