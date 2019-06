Der Chorverband Kurpfalz-Heidelberg lädt am Samstag, 29. Juni, ab 10 Uhr erneut zu seiner Großveranstaltung „Singende Altstadt“ nach Heidelberg ein. Über 2000 Sängerinnen und Sänger aus dem Verbandsgebiet sorgen für Sang und Klang in der Altstadt (Foto: Engelhardt). Auftakt ist um 10 Uhr im Alten Saal des Heidelberger Theaters, dort findet ab 15.30 Uhr auch die Abschlussveranstaltung statt. Ab 11 Uhr treten die unterschiedlichsten Chöre im Alten Theatersaal, Darmstädter Hof Centrum, Heiliggeistkirche, Café Rossi, Anatomieplatz sowie weiteren Plätzen in der Altstadt auf. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, Programm unter www.chorverband-heidelberg.de.