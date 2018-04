Mit seinem „Großen Schlagerfest“ ist Florian Silbereisen auf Tour und kommt am Samstag, 7. April, 19.30 Uhr, in die SAP Arena nach Mannheim. Er bringt nicht nur seine Band Klubbb 3 mit (Foto: Beckmann), sondern auch zahlreiche Gäste, darunter Ross Antony, Jürgen Drews und Ben Zucker. Eine besondere Attraktion sind die DDC Breakdancer in ihren Lederhosen. Florian Silbereisen verspricht eine tolle Show mit Unmengen von Kofetti und Partystimmung. Karten ab 47,90 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice