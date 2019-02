200 Millionen Jahre beherrschten die Dinosaurier die Planeten. Jetzt sind sie wieder da. Die Live-Show „Dinosaurier – im Reich der Giganten“ zeigt den Aufstieg und Fall der Urzeit-Kolosse. Kontinente brechen auseinander, trockene Wüsten verwandeln sich in saftige Prärien, Ozeane bilden sich, Wälder fangen Feuer – bis am Ende ein riesiger Meteorit einschlägt. In prähistorischen Abenteuern bewegen sich 18 lebensgroße Dinosaurier durch die Mannheimer SAP-Arena. Die Show läuft am Freitag, 15. Februar, 19 Uhr, Samstag, 16. Februar, 11, 15 und 19 Uhr, und Sonntag, 17. Februar, 11 Uhr. Karten ab 41,55 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.