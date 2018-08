Acht Bands an zwei Tagen auf zwei Bühnen mit ganz unterschiedlichen Stilrichtungen, darauf dürfen sich die Freunde der Folkmusik bei der sechsten Ausgabe des Festivals Folk am Neckar im Burggraben des Mosbacher Stadtteils Neckarelz freuen. Das Festival wird am Freitag, 3. August, 19 Uhr, mit Irish-Folk-Punk von der Gruppe The O’Reillys and the Paddyhats (Foto) eröffnet. The Rubber Wellies und Cúig bestreiten den Rest des Abends. Am Samstag, 4. August, geht es um 16.30 Uhr weiter mit der Schotten-Formation Ballad of Crows gefolgt von der Iona Fyfe Band (Schottland), Tears of Beers (Deutschland) und Mainfelt (Südtirol). Den Schlusspunkt setzen die Schottenrocker von Skerryvore. Karten ab 26 Euro gibt es an der Tageskasse, Programm unter www.folk-am-neckar.de