Seit 1969 ist Alice Cooper (Foto: Fenn) auf der Musikbühne aktiv. Das Jubiläum feiert der Erfinder des Schock-Rock mit Band auf seiner „Ol‘ Black Eyes Is Back“-Tour, die ihn am Mittwoch, 11. September, 20 Uhr, in die SAP Arena nach Mannheim führt. Die Fans dürfen sich auf Klassiker wie „School’s Out“ und aktuelle Songs freuen. Das Vorprogramm bestreitet die Band Black Stone Cherry. Karten kosten 80,85 Euro beim RNZ-Ticketservice.