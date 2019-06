Das Nationaltheater Mannheim lädt vom 20. bis 30. Juni zu den 20. Internationalen Schillertagen ein. „Fieber“ lautet das Motto, angelehnt an die Malaria, die Schiller in Mannheim befiel, aber auch im übertragenen Sinn für die Fieber- und Erregungskurven der aktuellen Zeit. Zur Eröffnung am 20. Juni zeigt das Nationaltheater um 18 Uhr im Schauspielhaus eine Neuinszenierung von Schillers Königinnendrama „Maria Stuart“ unter der Regie von Claudia Bauer. Bis 30. Juni folgen weitere Eigenproduktionen und zahlreiche Gastspiele, neben Theater kommt auch die Tanzsparte nicht zu kurz, unter anderem mit der Choreografie „To Da Bone“ für Jumpstyle-Tänzer (Foto: Philippe). Auf dem Theatervorplatz lockt jeden Abend die Schill-Out-Arena mit Musik bei kostenlosem Eintritt. Programm und Karten unter www.schillertage.de