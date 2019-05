Er ist bekannt aus Filmen wie „Password: Swordfish“, „Australia“ und „Prestige“. Zum Star wurde Hugh Jackman (Foto: zg) aber durch seine Rolle als Logan aka Wolverine in der Marvel Blockbuster-Reihe „X-Men“. Neben der Schauspielerei scheint auch der Gesang dem Australier in die Wiege gelegt worden. Für seine Darbietung im Musical „Les Misérables“ wurde Jackman für den Oscar nominiert. Jetzt tourt er mit einem eigenen Orchester als Sänger durch die Welt – und kommt am Dienstag, 21. Mai, 19,30 Uhr, in die SAP-Arena nach Mannheim. Karten kosten zwischen 92,75 und 296,30 Euro und gibt es beim RNZ-Ticketservice.