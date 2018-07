Die Mittelalter-Fockrock-Band Schandmaul wollte schon im Mai nach Heidelberg kommen, musste den Termin aber dann absagen. Jetzt klappt es im zweiten Anlauf: Am Mittwoch, 1. August, 20 Uhr, in der Halle 02 gibt es das Jubiläumsprogamm zum 20. Geburtstag der Schandmäuler unter dem Motto „das (vielleicht) Beste aus 20 Jahren“. Immerhin belegte die Gruppe mit dem letzten Album „Leuchtfeuer“ 2016 Platz 1 der Albumcharts, der größte Erfolg in der Bandgeschichte. Karten kosten 35 Euro beim RNZ-Ticketservice.