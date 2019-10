Nach ihrem erfolgreichen „Muttersprache“-Album bleibt Sarah Connor (Foto: Kuhn) ihrer Muttersprache treu. Sie setzt weiter auf eigene Texte auf Deutsch mit sehr persönlichen Botschaften. Mit Band stellt die Sängerin ihr aktuelles Album „Herz Kraft Werke“ am Dienstag, 5. November, 20 Uhr, live in der SAP Arena in Mannheim vor. Karten ab 49,80 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.