Mannheim. (RNZ) Seine Alben verkauften sich über 90 Millionen Mal, erreichen regelmäßig Gold- und Platinstatus, seine Konzerte sind nicht selten in Rekordzeit ausverkauft. Die über 40-jährige Karriere von Roland Kaiser (Foto: zg) ist so facettenreich wie faszinierend. Nun steht er am Donnerstag, 22. November, 20 Uhr in der SAP-Arena auf der Bühne. Karten ab 64,90 Euro beim RNZ-Ticketservice