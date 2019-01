Die Bad Boys of Dance sind wieder unterwegs: „Rock the Ballet X“ heißt das Programm zum zehnten Geburtstag der Show von Rasta Thomas (Foto: Donny). Die multimediale Tanzperformance mit atemberaubenden visuellen Effekten und neuen Pop- und Dance-Songs kommt am Mittwoch, 6. Februar, 20 Uhr, in den Mannheimer Rosengarten. Karten ab 41,50 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.