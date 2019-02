Seit rund 20 Jahren setzen BBC-Naturdokumentationen neue Maßstäbe mit ihren spektakulären Aufnahmen. Die preisgekrönte Serie „The Blue Planet“ geht jetzt auch auf großer Leinwand in die Fortsetzung. „Unser Blauer Planet II – live in Concert“ zeigt am Samstag, 2. März, 20 Uhr, in der SAP Arena in Mannheim die fantastischen Bilder der jüngsten Expedition in die Tiefen der Ozeane (Foto: Barton). Mit modernstem Unterwasserequipment waren die BBC-Teams vier Jahre unterwegs, verbrachten 6000 Stunden auf Tauchgängen. Die spektakulären Bilder aus der Unterwasserwelt werden vom The City Of Prague Philharmonic Orchestra unter Leitung von Matthew Freeman mit Musik unter anderem von Oscar-Preisträger Hans Zimmer musikalisch untermalt. TV-Moderator Dirk Steffens begleitet das Publikum auf seiner Reise unter die Wasseroberfläche. Karten von 54 bis 74,70 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.