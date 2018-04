Kongolesische Mutter, belgischer Vater: Rapper und Multitalent Baloji ist ein Wanderer zwischen den Welten. Das drückt sich auch in seiner Weltmusik aus. Mit seinem neuen Album „137 Avenue Kaniama“ ist er aktuell auf Tour und kommt am Montag, 9. April, 21 Uhr, in den Karlstorbahnhof nach Heidelberg. Baloji vermischt Rap mit traditioneller afrikanischer Musik, Reggae, Jazz, Soul, Funk und französischer Songwritertradition. Karten kosten 20,80 Euro beim RNZ-Ticketservice