Umse alias Christoph Umbeck (Foto: Winter) ist ein Ruhrpott-Kind. Da liegen die Malocher-Gene im Blut – und der lange Atem. Den hat der Rapper gebraucht für sein neues Album. Nach zwei Jahren, in denen er auch Tiefschläge einstecken musste, ist „Durch die Wolkendecke“ fertig. Auf der gleichnamigen Tour schaut Umse mit Band am Freitag, 22. Februar, 19 Uhr, in der Halle 02 in Heidelberg vorbei. Karten für 24,80 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.