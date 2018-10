Mit seinem neuesten Album „Fever“ sorgte der Rapper Black Milk Anfang des Jahres für Aufsehen. Milk verknüpft nicht nur zeitgenössischen Hip-Hop, Neo-Soul und Funk, er gewährt auch Einblicke in die Veränderungen der amerikanischen Gesellschaft. Seine Beats sind explosiv, seine sich stetig wandelnden Grooves haben ihn zum Vorbild junger Hip-Hop-Künstler gemacht. Welche Energie Black Milk antreibt, davon kann man sich am Freitag, 26. Oktober, 20 Uhr in der Alten Feuerwache in Mannheim überzeugen. Karten für 18,60 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.