Pianist Alfonso Gómez konzertiert regelmäßig in aller Welt. Der Deutsch-Spanier ist in Freiburg zuhause und dort Professor an der Hochschule für Musik. Im Rahmen der Reihe „Freitagskonzerte“ spielt Gómez am Sonntag, 25. November, 17 Uhr in der Heidelberger Stadthalle Werke von Maurice Ravel und Robert Schumann. Karten gibt es für 23,20 Euro beim RNZ-Ticketservice