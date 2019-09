K-Pop gehört zu den derzeit angesagtesten Musiktrends. Es steht für koreanische Popmusik und erobert mehr und mehr die ganze Welt. Am Samstag, 28. September, widmet sich in der SAP Arena und auf deren Vorplatz das „Finger Heart Festival“ dem Phänomen. Ab 10 Uhr wartet auf die Besucher ein vielfältiges und kostenloses Kulturprogramm rund um Südkorea im Allgemeinen und K-Pop im Besonderen. Höhepunkt ist ab 18 Uhr das Konzert in der SAP Arena mit Auftritten der weltbekannten Bands Monsta X (Foto: zg), Cosmic Girls und Kard. Karten von 92,50 bis 202 Euro für das Konzert sind beim RNZ-Ticketservice erhältlich.