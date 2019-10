„Zwischen meinen Zeilen“ heißt das zweite Album von Liedermacherin Lea. Darauf verbinden sich emotionale, traurige Lieder mit tiefgründigen Texten und tanzbare Beats mit viel Energie zu leichten und eingängigen Popsongs. Auf ihrer Tour schaut Lea am Mittwoch, 6. November, 20 Uhr, in der Halle 02 in Heidelberg vorbei. Karten kosten 39,50 Euro beim RNZ-Ticketservice.