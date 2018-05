Mit Girl Ray und ihrem Debütalbum „Earl Grey“ kommt eine spannende junge Indie-Band aus England im Rahmen des Queer Festivals in den Karlstorbahnhof nach Heidelberg. Am Samstag, 12. Mai, 21 Uhr, präsentieren die drei gerade einmal volljährigen Musikerinnen ihren von den 1980er Jahren inspirierten Indie-Sound. Melancholische Liebeskummerstimmung wird verpackt in lockere, fast poppige Melodien. Karten für 14,20 Euro beim RNZ-Ticketservice.