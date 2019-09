Die deutsche Sängerin und Liedermacherin Phela ist mit ihrem zweiten Album „Wegweiser“ auf Tour und kommt am Dienstag, 17. September, 21 Uhr, in den Karlstorbahnhof nach Heidelberg. In ihren frischen Songs sucht Phela neue Wege und findet neue Sehnsuchtsorte. Musikalisch begleitet wird Phela, die selbst ausgebildete Geigerin ist, von einem Streichquartett. Karten kosten 21,30 Euro beim RNZ-Ticketservice.