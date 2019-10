„Meine Lieder – meine Träume“ heißt das Programm, mit dem die ausgebildete Opernsängerin Kathy Kelly (Foto: Hoederath) am Montag, 7. Oktober, 20 Uhr, im Capitol in Mannheim gastiert. Darin nimmt sie ihre Zuhörer mit auf eine Reise in ihr ganz persönliches Leben, wie ein musikalisches Tagebuch. Neben ihren neuen deutschsprachigen Liedern gibt es spanische Songs, irische Folksongs sowie Titel von der Kelly Family und Leonard Cohen. Karten ab 29,90 Euro beim RNZ-Ticketservice.