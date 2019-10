Die Freddy Wonder Combo (Foto: van der Voorden) ist ein Garant für gute Musik und gute Laune. In der Veranstaltungsreihe Musik Plus extra am Donnerstag, 24. Oktober, 20 Uhr, in der Wollfabrik in Schwetzingen sorgt Freddy Wonder mit seinem Ensemble für die richtige Stimmung. Das Extra steuert der Entertainer Bellowski bei. Er ist bekannt für seine Seifenblasenkunst, überzeugt aber auch als Magier, Jongleur oder Performancekünstler. Karten kosten 30,70 Euro beim RNZ-Ticketservice.