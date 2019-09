Oum (Foto: zg) will Hoffnung in diese unruhige Welt bringen. Die marokkanische Sängerin ist eine Künstlerin von Welt und überzeugt, dass die verschiedenen Kulturen mehr verbindet als trennt. ihre universelle Musik vereint unzählige Einflüsse: Jazz, Soul und sogar Electro, aber auch andalusische Klassik, arabische und sahrawische Elemente, kubanische und äthiopische Einflüsse. Die Frau mit dem Afro-Look, der sinnlichen Stimme und der charismatischen Ausstrahlung ist am Sonntag, 22. September, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache in Mannheim live zu erleben. Konzertkarten gibt es für 17,20 Euro beim RNZ-Ticketservice.