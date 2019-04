Der amerikanische Musiker Mike LeDonne (Foto: zg) ist nicht nur Pianist, sondern auch einer der führenden Hammond-B3-Organisten. Auf seiner „That Feelin‘“-Europatour, die ihn am Donnerstag, 11. April, 20 Uhr, in den Jazzclub Cave61 im Alten Theater in Heilbronn-Sontheim führt, präsentiert er groovende Soulclassics und Jazztunes von Earth, Wind & Fire bis Horace Silver. Unterstützt wird er von Vincent Herring am Altsaxofon. Martien Oster, Gitarre, und Hans Braber, Schlagzeug, vervollständigen das Lineup. Karten für 26,40 Euro beim RNZ-Ticketservice.