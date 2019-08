Guru Guru gurrt es aus dem Finkenbachtal: Freitag, 9. August, ab 19 Uhr, und Samstag, 10. August, ab 15 Uhr, lockt das legendäre Finkenbach-Festival natürlich mit Mani Neumeiers Band Guru Guru (Foto: zg) im Lineup auf das Festgelände am Finkenbacher Sportplatz. Seit 1977 gibt es das Festival, von Mani Neumeier mitbegründet. In dieser Zeit hat es sich zum Woodstock des Odenwalds entwickelt in Anlehnung an das legendäre Festival in den USA vor 50 Jahren. Nach wie vor kommen vor allem Fans des Krautrocks auf ihre Kosten. Beliebte Bands aus den Vorjahren wie Rob Tognoni, Hundred Seventy Split und Electric Orange Link schauen ebenso vorbei wie die Bluesband-Legende Nine Below Zero oder die Formation Adesa aus Ghana. Das komplette Programm gibt es unter www.finki-festival.de; die Karte für beide Tage kostet 48,30 Euro beim RNZ-Ticketservice.